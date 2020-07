Knietje in het natte gras majesteit, gaat dat lukken?

tips In welk populair vakantie­land mag je niet kussen, eten of heftig discussië­ren achter het stuur?

10:21 NIJMEGEN - Door de coronacrisis slaan veel vakantiegangers hun tent op in eigen land. Maar steek je toch de grens over, dan zijn niet alle verkeersregels en bedragen van boetes hetzelfde. Zo kost Letland slechts 15 euro als je achter het stuur belt met een telefoon aan je oor of mag je in Portugal geen fietsdrager op de trekhaak hebben.