KNMI geeft code geel: winterse buien zorgen voor gladheid en files

De komende uren blijven er winterse buien vallen. In de loop van de dag breekt vaker de zon door en neemt de buiigheid af. Het wordt 3 tot 6 graden en het blijft stevig waaien. In de nacht naar donderdag begint het vanuit het zuiden te regenen. De lucht boven Nederland is echter koud genoeg om de neerslag over te laten gaan in natte sneeuw en geleidelijk ook sneeuw. Hierdoor kan het ’s nachts in het midden en oosten misschien even wit worden, maar Weerplaza verwacht dat die sneeuw snel weer smelt. In het noorden en noordoosten blijft het langer sneeuwen.