KNMI waarschuwt voor gladheid: code oranje of geel in groot deel van het land

Het KNMI waarschuwt dat in Limburg de gladheid kan aanhouden tot in de middag. Op andere plekken duurt het tot in de ochtend.

Ook Weeronline waarschuwt dat het lokaal spekglad kan zijn. ,,In het oosten van Brabant en Limburg kan de komende uren ook wat (natte) sneeuw vallen”, aldus het weerbureau. In het zuiden van Limburg kan het om een dun laagje sneeuw gaan.

De minimumtemperatuur ligt in de nacht tussen de 5 graden in het noordwesten en -1 graad in het zuidoosten van het land, aldus het KNMI. ,,De wind gaat uit het noordwesten waaien en is zwak tot matig. In de westelijke kustgebieden is de noordelijke wind af en toe krachtig, windkracht 6.”