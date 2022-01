KNMI waarschuwt voor gladheid in bijna hele land

Jongste broer (16) zegt dat hij niets deed in moordzaak Lotte uit Almelo en gaat in hoger beroep

ENSCHEDE/ALMELO - Hij was daar, toen zijn broer de 14-jarige Lotte vermoordde. Toen hij haar sloeg en wurgde en voor dood achterliet in het water van een industrieterrein in Almelo. Maar de jongste van de twee Wierdenaren deed niets, zegt hij nu. Daarom gaat de 16-jarige tegen zijn straf in hoger beroep. Zijn advocaat: „Je doodt niet iemand door enkel niet in te grijpen.”

