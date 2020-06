KNRM over absurde zwemtocht: ‘Zwemmers hebben geluk gehad dat ze dit nog kunnen navertellen’

Nou zijn ze bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) heus wel wat gewend op en om het water. ,,Het is soms heel heftig wat we meemaken’’, zegt Lennard Theunisse van de instantie.



,,Dan heb ik het over het bergen van stoffelijke overschotten van vermisten of het moeten reanimeren van mensen die te water geraakt zijn. Maar ik had nog niet eerder meegemaakt dat mensen bewust zelf op deze plek het water in gaan.’’



Die plek is het drierivierenpunt tussen Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht, waar Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas samenkomen en met 150.000 scheepsbewegingen per jaar het drukstbevaren knooppunt van Europa.



,,Daar moet je dus nooit tussen willen zwemmen. Stel je voor dat je daar in het water ligt en er komt op dat moment een duwbak met zes bakken voorbij. Ook al ben je op 10 meter afstand van dat schip of meer, dan nog word je nog naar beneden gezogen en ben je weg’’, zegt Theunisse, die ‘opstapper’ (bemanningslid) is bij de KNRM.