Koelkasten, kliko’s en kadavers drijven langs: ‘Hoe krijgen we dat allemaal weg?’

WatersnoodHet water dat met enorme kracht door Limburg raasde, sleurt een spoor van spullen met zich mee. Normaal gaat de boswachter na hoogwater met een groepje vrijwilligers het gebied in om afval te prikken. ,,Maar daar is nu geen beginnen aan. Het is te veel.’’