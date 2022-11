Kogel is door de kerk: Gelderse ondernemers en sportclubs krijgen in totaal 10 miljoen van provincie

Het midden- en kleinbedrijf is vitaal voor de werkgelegenheid. Maar de sectoren profiteren niet allemaal van rijksregelingen om de zeer hoge energielasten te kunnen betalen. Gelderland wil de bedrijven, winkels en voorzieningen daarom net als in de coronaperiode een provinciaal steuntje in de rug geven.

Bedrag dat echt wat doet

Op het provinciehuis werd al enige maanden nagedacht of Gelderland – toch rijk geworden met de verkoop van energiebedrijf NUON – niet iets moest doen voor haar inwoners in deze energiecrisis. ,,We willen er ook in mindere tijden zijn voor onze inwoners en we hebben bij de coronasteun gezien dat 10 miljoen euro een bedrag is dat echt wat doet’’, zei Fokko Spoelstra, fractievoorzitter van de PvdA, daar eerder over.