Kogels vlogen in het rond in Dordrecht: 12 jaar cel voor schutter Niels W. (39), géén tbs

VU stopt met omstreden mensenrech­ten­cen­trum: ‘Onderzoe­kers kritiek­loos en kwetsbaar’

Een centrum van de Vrije Universiteit dat met Chinees geld onderzoek deed naar mensenrechten, wordt opgeheven. Een onafhankelijke commissie oordeelt kritisch over de gebruikte wetenschappelijke methodes en vindt de onderzoekers kwetsbaar voor politieke beïnvloeding. Ook is er onvoldoende openheid geweest over de financiering.

11 juli