Komend half jaar huizen nodig voor 6500 statushouders

LIVE | Ic kan bezetting in mei ‘op reguliere kracht aan’, Trump stelt versoepe­ling maatrege­len voor

0:00 De sterfte onder bewoners in (onder meer) verzorgingstehuizen, is bijna verdubbeld, meldt het CBS. Momenteel is naar verwachting zo’n 3 procent van de bloeddonors immuun tegen het coronavirus, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel. Het aantal aan het coronavirus overleden mensen is de afgelopen 24 uur met 181 gestegen. Het aantal mensen op de intensive care blijft dalen: vandaag liggen er 1258 mensen op de ic, 21 minder dan gisteren. Lees in ons liveblog alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Lees hier het vorige blog terug.