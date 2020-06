Komende dagen alleen maar wolken, wind en regen

videoHet is gedaan met het zonnige weer van de afgelopen tijd. Met bewolking, regen en kou komt er een einde aan de zomerse periode. De noordwestenwind zorgt ervoor dat het flink fris is buiten. Goed nieuws voor de natuur en de landbouw, al is het neerslagtekort niet zomaar opgelost.

De temperatuur vandaag en morgen ligt tussen de 12 en 14 graden. Dat is erg fris voor deze tijd van het jaar. De gemiddelde temperatuur in juni ligt rond de 19 graden, vertelt Lennert Eijke van Weerplaza. En het gaat eindelijk regenen. ,,Verspreid over het land valt er vandaag hier en daar een bui, de hoeveelheden zullen vandaag nog meevallen. Maar vanaf morgen zien we een groot regengebied vanuit het westen het land naderen dat over het land naar het oosten trekt. Op de ene plaats zal de bui pittiger zijn dan op de andere.’’



In juni kan het zeer warm zijn, maar ook ronduit fris. Het heeft alles te maken met waar de wind vandaan komt. Waait de wind uit het noorden of noordwesten, zoals nu, dan is het koel en vaak ook bewolkt.



Een lagedrukgebied boven de Britse eiland koerst richting de Waddeneilanden. Het zorgt voor harde zuidwestenwind aan de kust. Ook in het weekend brengt het regen, wind en wolken mee. ,,Er is misschien ook kans op onweer. De temperatuur klimt wel iets, naar 15 à 16 graden’’, aldus de weerman. Begin volgende week is het nog steeds wisselvallig, al zal de wind wel wat gaan liggen.

Volledig scherm Een koude periode in juni wordt ook wel ‘schaapscheerderskou’ genoemd. Wanneer schaapherders vroeger merkten dat zo’n koudere periode aanbrak, gingen zij vaak de schapen scheren die tot dan nog vol in het wol zaten. © Gratis

Schaapscheerderskou

Een koude periode in juni wordt ook wel ‘schaapscheerderskou’ genoemd. Wanneer schaapherders vroeger merkten dat zo’n koudere periode aanbrak, gingen zij vaak de schapen scheren die tot dan nog vol in het wol zaten. Want een koude periode in juni gaat meestal gepaard met uitgestrekte wolkenvelden die vanaf de Noordzee binnendrijven. Dat was ideaal voor de tere schapenhuiden die zo niet meteen blootgesteld werden aan overmatig, direct zonlicht, want ook schapen kunnen verbranden.

Na een enorm droge meimaand is het frisse en natte weer welkom. Maar Eijke waarschuwt dat de regen van de komende dagen het neerslagtekort niet zomaar gaat oplossen. ,,De vraag is hoeveel regen er gaat vallen. We hebben een tekort van 170 millimeter, dat is niet met een paar buitjes op te vangen. En als we op de lange termijn kijken lijkt het warme en droge weer terug te komen. Dan kan het neerslagtekort snel verder oplopen of terugkomen.’’

De weerman kan iedereen met een tuin aanraden om nu vast water op te slaan voor de planten voor wanneer er weer een droge periode aanbreekt. ,,Een regenton met regenwater zodat er straks minder gesproeid hoeft te worden, is altijd verstandig.’’

Volledig scherm Emmers in de regen. © Shutterstock