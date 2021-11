Komende nacht weer bijna geen treinen door personeelstekort

ProRail over waarom vandaag tientallen intercity’s uitvielen: ‘Pijnlijk, dit is wat je echt niet wilt’

Wie vandaag met de trein van Utrecht naar Amersfoort wil heeft grote kans op extra reistijd. Tientallen intercity’s vallen uit. Oorzaak: personeelstekort. Dat is niet voor het eerst en waarschijnlijk ook niet voor het laatst. Prorail, NS en Rover balen stevig van de situatie. ,,Het is bizar hoeveel we investeren in het oplossen van dit probleem.”

17 juni