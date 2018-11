Komende week meer helderheid over failliet Slotervaartziekenhuis

Partijen die (een deel van) het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam willen kopen, krijgen tot begin volgende week de kans om een bod uit te brengen. De curatoren verwachten eind volgende week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten.

De kansen op een succesvolle doorstart van het ziekenhuis zijn beperkt, benadrukt een woordvoerder van het failliete hospitaal nog maar eens. ,,Daarom hebben curatoren en Zilveren Kruis gekeken naar een oplossing voor het geval geen gehele, of gedeeltelijke, doorstart kan worden gerealiseerd.”

Verschillende partijen zouden interesse hebben in een overname. Belangstellenden voor overname moeten eerst een geheimhoudingsverklaring tekenen.

Flitstempo

Het faillissement van het MC Slotervaart voltrok zich in een flitstempo. Vorige week dinsdag werd bekend dat het ziekenhuis uitstel van betaling had aangevraagd, twee dagen later werd het failliet verklaard en nog een dag later moesten alle patiënten er weg.

Zeker één patiënt bleek door het faillissement in levensgevaar te zijn gebracht. De patiënt onderging een zware chemotherapie en werd per ongeluk naar het verkeerde ziekenhuis gebracht.



Een werknemer van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam organiseert komende zondagmiddag op het Museumplein een protestactie tegen de sluiting van ziekenhuizen. Op Facebook schrijft Ches Rijpkema, de organisator, dat Nederland in opstand moet komen. ,,Nederland word wakker! Dit kan en mag niet zo verder gaan! Sta op voor de toekomst van jouw kinderen en kleinkinderen.” Al meer dan achthonderd mensen hebben aangegeven dat ze komen. De demonstratie begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.

Zwaar weer

Er zitten meerdere ziekenhuizen in financieel zwaar weer, waaronder Amstelland in Amstelveen. Het ziekenhuis staat, samen met Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen, onderaan een lijst van ziekenhuizen van accountantskantoor BDO, waaraan minister Bruno Bruins voor medische zorg woensdagavond refereerde in het debat met de Tweede Kamer.