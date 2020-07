Kon je vroeger nou makkelijker zeggen waar het op staat?

Vraag: Ik heb weleens meningen heb die aanschuren tegen wat mensen op stang jaagt. Meningen over religie of over mensen met andere achtergronden. Ik hou ze meestal voor me, maar wat nu als je zo strikt je mond moet houden dat je het ervaart als kneveling? Dat je bang bent voor je mening uit te komen? Was dat vroeger anders of verbeeld ik me dat?