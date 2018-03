Kon piloot helikopter voor Benaouf A. wel besturen?

Het gaat om een EC130 die was gehuurd bij helikopterbedrijf Helicentre. In een gloedvol betoog herhaalde G.B.'s advocaat Henk Koopman dat die helemaal niet had kunnen vliegen, waardoor een bevrijdingspoging hoe dan ook zou zijn mislukt.



,,Hij zou het ding niet naar boven hebben kunnen brengen!'' riep Koopman uit. Hij wilde getuigen oproepen uit Colombia die zouden kunnen vertellen dat zijn cliënt van 1983 tot 1991, van 1991 en 2001 en van 2007 tot 2015 met heel andere helikopters had gevlogen.



Koopman: ,,Dan vraag ik u: als hij niet gaat vliegen, is het dan wel een strafbare bevrijdingspoging?! Meneer wilde ook dat de hele missie werd afgeblazen. Hij wilde zelfs voorkomen dat het zou lukken, door zijn petje in de wieken te gooien, waardoor dat in de motor zou komen. Hij moet een lintje hebben als hoeder van de rechtsstaat!''