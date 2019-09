Koniks uit Oostvaardersplassen lijden opnieuw, nu in Spanje: ‘Ze moeten daar weg, en wel nu’

Hoitsema sluit een gang naar de rechter niet uit.



In maart van dit jaar is een groep van 29 konikpaarden uit natuurgebied Oostvaardersplassen in Flevoland verplaatst naar het Noord-Spaanse natuurgebied Paleolítico Vivo. In de Oostvaardersplassen waren ze ‘boventallig’; in het gebied was te weinig voedsel voor alle grote grazers die daar liepen.



de groep paarden is intussen in Spanje gegroeid tot boven de veertig, doordat er veulens zijn geboren. En volgens Hoitsema, die eind augustus ter plaatse is geweest, zijn er weer merries drachtig. Dat zorgt voor extra druk op parkeigenaar Eduardo Cerdá, die de middelen niet heeft om voor zoveel paarden te zorgen.