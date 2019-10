Koning brengt verrassingsbezoek aan Amsterdamse basisschool

Twee spelende kleuters in de gang van OBS Aldoende in Amsterdam-Oost kijken verbaasd op als koning Willem-Alexander de trap opkomt en er een vrolijk ‘hallo’ klinkt. Via lange gangen waar kleurige jasjes en tassen op een rij hangen heeft de koning net de tweede verdieping bereikt om met het team in gesprek te gaan over het lerarentekort.



Als de koffie is gereserveerd, noemt de koning het lerarentekort – dat ­zeker in Amsterdam wordt gevoeld – een dringend probleem voor de samenleving. Een probleem ook waar de koning als vader affiniteit mee heeft. Hij noemt het vak zwaar, zeker in vergelijking met vroeger. Toen de prinsesjes op de basisschool zaten, vroeg hij eens aan een docent om de regeldruk inzichtelijk te maken. Er ging een kast vol papierwerk open.



Over de regeldruk gaat het vanochtend niet, tijdens het duobezoek met minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven. Wel over zijinstromers, mensen die zich in een verkorte opleiding van twee jaar laten omscholen tot docent. Hugo Smeijer is er zo een. Zijn mededeling dat hij maandag formeel is afgestudeerd bij de Hogeschool van Amsterdam, levert hem een felicitatie van de koning op.