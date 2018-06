Koning en koningin dankbaar voor medeleven na overlijden Inés Zorreguieta

Koning Willem-Alexander logeert in grand hotel Kempinski in Riga. Hij toonde zich zeer aangedaan en worstelde zichtbaar met zijn emoties toen hij een verklaring gaf over de dood van Máxima's zus Inés: ,,De dood van de zus van mijn vrouw heeft ons allen zeer aangegrepen. Inés was ons heel dierbaar. We hebben het in kleine kring kunnen verwerken. We zijn zeer dankbaar voor alle berichten van medeleven. Het staatsbezoek hier begint morgen. Máxima zal in gedachten bij ons zijn.''



Het Nederlandse staatshoofd was afgelopen weekend in Argentinië waar hij vrijdag in familiekring Inés Zorreguieta begroef. De zus van koningin Máxima had eerder die week zelfmoord gepleegd. Het voltallig koninklijk gezin was aanwezig bij de plechtigheid.



De koning heeft in zijn jeugd te maken gehad met een vader die aan depressies leed. Hij vertelde daarover vorig jaar in het televisie-interview ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. ,,Ik heb het erg moeilijk gehad dat ik me niet kon afzetten tegen mijn vader omdat hij ziek was. Want een depressie is gewoon een ziekte'', vertelde de koning. Daarom vertrok naar het buitenland na twee jaar op paleis Huis ten Bosch te hebben gewoond.