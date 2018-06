Koning na staatsbezoeken weer terug naar huis: 'Geweldig dat hij hier was'

De vorst nam voorafgaand aan een ontmoeting met de daar in NAVO-verband gestationeerde Nederlandse militairen afscheid van president Dalia Grybauskaitė, die tegen de Nederlandse media sprak van een bijzonder geslaagd bezoek. ,,Het was geweldig dat de koning hier was." De koning vertrok van Rukla naar het nabijgelegen Kaunas, waar hij in het vliegtuig stapte naar Nederland. De koning constateerde dat waar de drie Baltische staten in 2002, toen hij er als prins voor het eerst op bezoek was, vooral hun onderlinge verschillen benadrukten en van samenwerking weinig wilden weten, zij die nu juist opzoeken en daarbij onder meer de Benelux als voorbeeld nemen.

Heel dankbaar

Alle drie landen zagen het 'kleine' Nederland als voorbeeld en betrouwbare partner, zowel in de NAVO als in de Europese Unie. ,,Ze zijn heel dankbaar dat wij hier troepen hebben", vertelde Willem-Alexander. Oorspronkelijk zou koningin Máxima hem tijdens de staatsbezoeken vergezellen. Het overlijden van haar zus Inés deed de koningin besluiten om haar deelname af te zeggen en na de begrafenis afgelopen zaterdag, in Buenos Aires te blijven.



,,Het is jammer als je je maatje moet missen", zei de koning, die dagelijks contact had gehouden met zijn vrouw, en vooral ook met zijn dochters die alleen thuis waren. Voor het inhoudelijke deel van de staatsbezoeken had de afwezigheid geen verschil gemaakt. Zijn moeder had tenslotte ook jarenlang in haar eentje staatsbezoeken afgelegd.