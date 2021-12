Koning: Privéfeestje buiten voor 18e verjaardag prinses Amalia had anders gemoeten

In het algemeen behoort het vieren van een verjaardag door leden van het koninklijk huis, voor zover het bijeenkomsten betreft die geen onderdeel uitmaken van haar publieke functie, tot de persoonlijke levenssfeer die wordt beschermd door de artikelen 10 en 41 van de Grondwet. Ten aanzien van artikel 41 Grondwet geldt daarbij het voorbehoud dat het openbaar belang in acht wordt genomen. De minister-president beoordeelt of dit het geval is en verstrekt informatie indien het openbaar belang aan de orde is.

Amalia is recent 18 jaar geworden, en daarmee meerderjarig. Dit is een belangrijk moment in haar leven. Om de verjaardag te vieren waren verschillende festiviteiten in huis gepland. Deze zijn al ruim voor de verjaardag afgezegd, vanwege de situatie rond corona. Op het laatste moment is afgelopen zaterdag alsnog een bijeenkomst georganiseerd buiten in het besloten park, horende bij het paleis. Daarbij waren uiteindelijk 21 personen uitgenodigd. Alle gasten is gevraagd een test af te nemen. Allen waren gevaccineerd. Ook was het uitgangspunt dat gepaste afstand in acht werd genomen.