Koning sticht vrede tussen kleuters, maar danst niet

Op het schoolplein van De Arke opent Britt Dekker met haar Z@ppsport-collega Ron Boszhard en Willem-Alexander de Koningsspelen. Kinderen voor Kinderen zingt en danst verderop op het liedje van dit jaar, de Pasapas – deuntje dat alle ouders van deelnemende basisschoolleerlingen inmiddels dromen, of ze nou willen of niet. Daar mist de koning toch echt de Latijnse soepelheid van koningin Máxima – die in Washington de Wereldbank-vergadering bezoekt voor haar VN-werk – aan zijn zijde. Britt Dekker, ontwapenend als altijd: ,,Tijdens het liedje vroeg hij me of ik het dansje van de Pasapas kende. Nee dus, want ik kan niet dansen. Ik ook niet, zei hij.’’



Op het schoolplein van De Arke zijn twaalf verschillende sport- en spelactiviteiten, verdeeld over twaalf plaatsen. De elf steden uit de schaatstocht die Willem-Alexander zelf ook goed kent, aangevuld met Lemmer. Stad twee is Sneek, net als in de Tocht der Tochten. Daar moeten de leerlingen water in een buizenstelsel deponeren, waarmee uiteindelijk plantjes worden gevoed. ,,Zo, dat ziet er mooi uit, wie heeft dat gemaakt?,’’ vraagt Willem-Alexander aan de leerlingen. ,,Mijn man,’’ fluistert juf Petra, begeleider bij deze activiteit, in het linkeroor van de koning. Zijn bulderlach rolt daarna over het schoolplein.