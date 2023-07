Koning vliegt per privéjet op en neer uit Griekenland voor beëdiging minister: ‘Goed dat hij zijn rol serieus neemt’

Koning Willem-Alexander is vrijdag binnen enkele uren op en neer gevlogen vanaf zijn vakantieadres in Griekenland naar Nederland om een nieuwe minister te beëdigen. Is het écht nodig om dit lijfelijk te doen, of had dit ook via Zoom gekund? Greenpeace vindt het belachelijk dat een privéjet is gebruikt, een staatsrechtdeskundige noemt dat ‘Nederlands geneuzel’.

Op Paleis Huis ten Bosch kwam vrijdagmiddag Mariëlle Paul langs om ingezworen te worden als (demissionair) minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. Paul volgt de vorige maand opgestapte Dennis Wiersma op. De koning keerde speciaal terug vanuit zijn vakantieadres in Griekenland, zo meldt luchtvaartdeskundige Menno Swart, die zich baseert op openbare vluchtgegevens. Om 11.00 uur kwam een privéjet uit Athene aan op Rotterdam The Hague Airport, om 14.00 uur vloog hetzelfde toestel terug naar de Griekse hoofdstad.

De koning gebruikte volgens Swart een privéjet, toestellen waar de laatste maanden veel controverse over is. Privéjets stoten per persoon immers veel meer broeikasgassen uit dan commerciële lijnvluchten.

‘Schaamteloos’

Greenpeace vindt het om die reden ‘verbijsterend’ dat de koning op één dag heen en weer vliegt vanuit zijn vakantieadres, voor een klus die binnen een uur is afgehandeld. ,,Afgelopen weekend was het in Griekenland wel 44 graden. Hebben deze gevaarlijk hoge temperaturen de koning niet aan het denken gezet? Reizen met een privéjet is het meest vervuilend en verergert zo de klimaatcrisis”, verzucht Maarten de Zeeuw, die bij Greenpeace onderzoek doet naar vervuiling door privéjets. De Zeeuw vindt het ‘schaamteloos' om met het ‘vervuilendste en meest exclusieve vervoersmiddel’ te blijven reizen, zeker nu hitterecords sneuvelen en ‘klimaatrampen wereldwijd steeds meer mensen raken’.

De koning had deze beëdiging ook met een videoverbinding kunnen doen, zoals eerder ook gedaan is met de beëdiging van minister Sigrid Kaag, stelt De Zeeuw. Kaag werd digitaal beëdigd, omdat zij positief was getest op corona. Dat was voor het eerst in de geschiedenis. Of dat in het geval van Paul ook kon? De wet geeft hierover geen duidelijkheid, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Een beëdiging moet ten overstaan van de koning gebeuren, maar de wet geeft geen helderheid of dit per se lijfelijk moet, of dat het ook via een videoverbinding kan. In theorie zou het dus allebei kunnen.”

‘Dit is Greenpeace-geneuzel’

Maar, voegt Bovend’Eert daar snel aan toe, het is ‘juist heel goed dat de koning ervoor kiest om dit in levende lijve te doen’. ,,Het gaat om de beëdiging van een minister. Dat is een uitzonderlijk en belangrijk moment. Het is juist goed dat de koning zijn rol serieus neemt en er op dit soort gewichtige momenten staat.”

Eerder deze maand moest Willem-Alexander ook zijn vakantie onderbreken. Toen moest hij terugkomen vanwege de val van het kabinet en ontving hij demissionair premier Mark Rutte.

Het zou volgens Bovend’Eert ‘heel raar’ zijn als de koning in deze twee kwesties zou zeggen: ik blijf lekker in Griekenland en doe alles wel via een Zoomverbinding. ,,Ik kan dit Greenpeace-geneuzel dan ook niet echt serieus nemen”, zegt Bovend’Eert. ,,Als hij niet zou komen, dan zou hij juist bakken kritiek krijgen vanuit de Nederlandse bevolking. Want ‘zie je wel, hij keert niet terug van vakantie’. Dit is dus typisch Nederlands geneuzel: het is nooit goed.”

Uitzondering

De Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt dat de beëdiging van een minister ‘in de regel fysiek plaatsvindt’. ,,Bij de beëdiging van het kabinet in januari 2022 heeft minister Kaag de eed digitaal afgelegd vanwege een coronabesmetting. Dit was een uitzondering gezien de unieke situatie van toen. Daarnaast is het zo dat alle vluchten van leden van de regering standaard CO2-gecompenseerd worden.”

De Rijksvoorlichtingsdienst doet nooit mededelingen over de vakantie van het koninklijk gezin. Ook niet ‘over vervoersbewegingen’. De openbare agenda van het koningshuis is in ieder geval tot eind augustus leeg. Bekend is dat de koninklijke familie een vakantiehuis heeft in Griekenland en doorgaans op Athene vliegt om van daaruit verder te reizen naar hun woning. Op 31 augustus zijn Willem-Alexander en Máxima zeker weer aan het werk, dan brengen ze een streekbezoek aan de Gelderse Vallei.

