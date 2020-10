Koning weer terug in Nederland na omstreden vakantietrip

De herfstvakantie van koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar de Griekse zon duurde exact een etmaal. Per KLM-lijnvlucht vlogen ze vanavond terug vanuit Athene, nadat hun reis naar de Griekse vakantievilla gisteren voor een ongekende nationale ergernis had gezorgd.

Direct nadat vlucht KL1576 was geland vanuit Athene, werd op het woonpaleis van het koninklijk gezin, Huis ten Bosch in Den Haag, de koninklijke standaard gehesen. Die vlag geeft aan of de koning in het land is. Nu de persoonlijke vlag van koning Willem-Alexander verlicht wordt na de grootscheepse verbouwing van het paleis, mag hij ook ‘s avonds worden gehesen. Voorheen ging hij bij zonsondergang naar beneden.

Dat de koninklijke standaard boven het paleis wappert, hoeft niet te betekenen dat de Oranjes vanavond ook terugkeren naar hun woonadres. Ook als de ze de rest van de herfstvakantie elders in het land doorbrengen, hangt de standaard aan de vlaggenmast.

KLM

Hoewel het regeringstoestel, waarmee de Oranjes gisteren nog naar Griekenland vlogen, de hele dag beschikbaar was, kwamen de koning en koningin dus met een ‘gewone’ KLM-vlucht terug. Of ze de rest van de herfstvakantie thuis op paleis Huis ten Bosch in Den Haag doorbrengen of elders in het koninkrijk, is niet duidelijk. Evenmin is helder of de drie dochters van het koninklijk paar mee naar Griekenland waren gereisd. Willem-Alexander en Máxima lieten gisteravond in een verklaring weten dat zij hun vakantie zullen onderbreken.

Reisadvies

Omdat het reisadvies voor het Griekse vasteland, waar de villa staat, niet op code oranje staat, mocht de reis naar Griekenland strikt formeel gemaakt worden. Tegelijkertijd roepen leden van Willem-Alexanders regering de Nederlandse bevolking met man en macht op zoveel mogelijk thuis te blijven in de strijd tegen het coronavirus en vooral niet naar het buitenland te reizen als dit niet strikt noodzakelijk is. Dat het hoofd van die regering wel voor een plezierreis naar Griekenland vloog, zorgde voor felle reacties in het hele land én in politiek Den Haag.

Premier Rutte, verantwoordelijk voor het handelen en uitspraken van leden van het Koninklijk Huis, zal de Tweede Kamer uitleg moeten geven over de reislust van het koningspaar. Hij was op de hoogte van de vakantieplannen van de koning en koningin.

