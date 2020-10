Koning Willem-Alexander breekt vakantie Griekenland af na ophef: ‘Reacties zijn heftig, die raken ons’

Hoewel de reis dus binnen de regels valt, werd er geïrriteerd gereageerd in de Tweede Kamer. ,,Als de koning nu op vakantie gaat is dat echt het verkeerde signaal aan Nederland’’, vindt GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver, die opheldering vroeg van premier Rutte. ,,De regering vraagt mensen om zoveel mogelijk thuis te blijven en af te zien van allerlei dingen waar ze naar uitgekeken hebben’’, ging hij verder. ,,Dan helpt het niet als er berichten opduiken dat de koninklijke familie het vliegtuig naar Griekenland pakt.’’



Kamerlid Joost Sneller van regeringspartij D66 noemt het ‘onverstandig en onbegrijpelijk’ dat de koning naar Griekenland is gereisd. Juist gezien de ‘voorbeeldfunctie’ die het staatshoofd heeft, had hij gehoor moeten geven aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk ‘in je eigen omgeving te blijven’.



,,De koning voelt de tijdgeest niet goed aan’’, aldus SP-Kamerlid Ronald van Raak. ,,Dit is geen gelukkige keus van de koning. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Ik vind dat Rutte de koning had moeten weerhouden.’’ VVD-Kamerlid Bart Smals laat desgevraagd weten dat het ‘niet zijn keuze zou zijn geweest’.



PvdA-Kamerlid Attje Kuiken heeft nog wel wat vragen aan premier Rutte: ,,Het besluit om op vakantie te gaan was onverstandig en geen goed voorbeeld voor andere Nederlanders. De Koning ziet dat nu ook in. De vraag is nu waarom de premier in zijn ministeriële verantwoordelijkheid de Koning hier niet voor heeft behoed, terwijl hij deze week alle Nederlanders nog opriep om terughoudend te zijn met vakanties.’’



De Jonge werd vanmiddag na afloop van het kabinetsberaad al ondervraagd over de veronderstelde herfstvakantie. Toen liet hij weten dat het reisadvies voor elke Nederlander hetzelfde is. Ook voor de koning.