Koning Willem-Alexander zet zelf zijn jarige dochter (16!) op de foto

Prinses Amalia is vandaag 16 jaar geworden . De prinses, die in de vierde klas van het gymnasium zit, werd deze week op de foto gezet door haar eigen vader. De foto, door de Rijksvoorlichtingsdienst verstrekt, is voor zover bekend de enige foto die van de prinses op deze bijzondere verjaardag wordt vrijgegeven.

De foto is gemaakt in de achtertuin van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, waar het gezin woont. Ondanks de memorabele leeftijd van zestien jaar zit een groot 'sweet sixteen’ feest er niet in voor Amalia, zei koningin Máxima vorige week. De kerstvakantie nadert en op school is er nog veel te doen.

Amalia heeft 10 december ook de uitvoering van de mede door haar tot stand gekomen musical Het Kerstklooster in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.

Koning Willem-Alexander is apetrots op zijn dochter zei hij vorige week in het royalty-programma Blauw Bloed. De koning kreeg bij vertrek uit Overijssel de vraag hoe het voor hem is dat Amalia 16 wordt. ,,Een trotse vader op een trotse dochter. Het is een fantastisch meisje dat nu een jonge vrouw begint te worden en het is een schat van een kind dus we zijn erg blij voor haar”, improviseerde Willem-Alexander zijn antwoord.