Koning Winter laat zich tóch nog even zien: woensdag lokaal kans op sneeuw

Op veel plaatsen in ons land lijkt de meteorologische winter haast sneeuwloos te verlopen. In het uiterste noorden heeft natte sneeuw op 28 januari nog voor wat winterse plaatsje gezorgd, net als zogenoemde uitsneeuwende mist in Limburg op 22 januari. Maar op de valreep laat koning winter zich toch nog even zien. In de nacht van dinsdag op woensdag kan het, net als op 22 en 28 januari, lokaal wit worden.



Maar eerst dinsdag. Die start droog. De zon laat zich vooral 's ochtends voorzichtig zien. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Later op de dag wordt de lucht waarin de buien zich bevinden een stuk kouder. Vooral in de avond en nacht neemt de kans op winterse neerslag toe en kan het lokaal wit worden. De kans daarop is het grootst in hoger gelegen gebieden, zoals de Zuid-Limburgse heuvels, de Veluwe en het Rijk van Nijmegen.



Mocht het inderdaad ergens wit worden dankzij aanhoudende natte sneeuw of zelfs een korte tijd ‘droge’ sneeuw, dan is dat van korte duur. Áls het al wit blijft, dan is dat hooguit in het gras, op auto’s en de welbekende tuintafeltjes.



Tijdens buien ligt het kwik rond het vriespunt, maar tussen de buien door loopt de temperatuur weer op. Daarnaast zorgt de warme ondergrond ook voor smeltende sneeuw. De kans op een ‘echt’ sneeuwdek is groter in de Belgische Ardennen, Duitse Eifel en het Sauerland. Weerplaza verwacht dan ook niet dat de winterse neerslag verkeersbelemmerend zal zijn in ons land.