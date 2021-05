Koningin Máxima wacht op ‘betere tijden’ voor groot verjaardagsfeest

Natuurlijk zou koningin Máxima haar 50ste verjaardag, maandag, met een grotere groep vrienden en familie willen vieren, maar, zo zei ze vanmiddag in Keukenhof in een vraaggesprek met deze site. ,,Het zijn geen tijden om het te vieren, we wachten op betere tijden.’’

In Lisse, waar Máxima een rondgang door heel Nederland in twee dagen afsloot als erevoorzitter van stichting Méér Muziek in de Klas vertelde ze: ,,Ik prijs me gelukkig dat ik ouder mag worden en dat ik gezond ben.”



,,Dat ik zo veel gelegenheden heb gehad om dit te doen. Hier keek ik enorm naar uit, dit vind ik een enorm cadeau,’’ vertelde Máxima over die werkbezoeken, waarin ze geïnformeerd werd over de stand van zaken rond structureel muziekonderwijs in alle provincies. ,,Ze waren allemaal vertegenwoordigd, allemaal op hun eigen manier.’’



Volledig scherm Koningin Máxima in openluchttheater Cabrio in Soest. © Brunopress

Máxima begon gisterochtend in Bourtange, in het oosten van Groningen, voor het muziekonderwijs in de drie noordelijke provincies. In Radio Kootwijk, op de Veluwe, werd de stand van zaken duidelijk in Gelderland en Overijssel. Vanochtend was ze in Roermond voor Limburg en Noord-Brabant, in Keukenhof waren de provincies Zuid-Holland en Zeeland vertegenwoordigd. Tussendoor was ze ook nog in de bossen bij Soest, voor de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.

Daar, droog onder het tentdoek van openluchttheater Cabrio, werd ze zo geraakt door de zingende en musicerende kinderen, dat ze even volschoot. ,,De passie, het plezier van de kinderen raakte me. Ik zag daar kinderen in de regen spelen op hun viooltjes en dacht eerst: ach, die arme viooltjes worden helemaal nat, de kinderen kunnen zich vast niet concentreren. Maar toch zaten ze daar helemaal te glimmen. Dat is wat muziek kan doen.’’

Volledig scherm Koningin Máxima staat de pers te woord. © ADR

