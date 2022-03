‘Koopkracht gemiddeld 2,5 procent in de min’

Rijkswater­staat heeft handen vol aan verwijde­ren van coronapro­tes­ten

Rijkswaterstaat heeft haar handen vol aan het verwijderen van coronaprotesten en andere graffiti op viaducten en verkeersborden langs de snelwegen in West-Brabant. Er is sprake van een serieus probleem, zegt woordvoerder Anne-Marie Plugge. ,,Sinds het begin van de pandemie is een toename merkbaar van het aantal bekladdingen.’’

