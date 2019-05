Koos Spee over doorrijden na een ongeluk: morgen in de Ochtend Show to go

Koos Spee is in de studio naar aanleiding van een ernstig ongeluk met een 79-jarige vrouw in Breda, die er zwaar letsel aan overhield. De dader is nog altijd spoorloos. Waarom rijden bestuurders soms door na een ongeval? Wat is de pakkans van deze doorrijders als ze zichzelf niet melden en welke straf hangt ze boven het hoofd als ze toch gepakt worden? De dochter van het Bredase slachtoffer, Anette, doet ook haar verhaal en vertelt hoe het nu met haar moeder gaat.



Ook regisseur Sacha Polak is in de studio. De Nederlandse maakte de ontroerende film Dirty God, een lowbudgetproject dat nu internationaal gaat. De film vertelt het verhaal van een jonge alleenstaande moeder die haar leven weer moet oppakken na een zuuraanval door haar ex. De hoofdrolspeelster is overigens geen actrice; in de show vertelt Polak alles over haar zoektocht naar de perfecte vertolkster van het personage.



