Kopschop-verdachte trein (14) blijft vastzitten

,,Het afvegen duurde zolang dat ik er iets van zei, op een lollige manier om problemen te voorkomen. Maar mijn opmerking ‘jij wilt toch ook niet op een vieze stoel zitten’, schoot de tieners in het verkeerde keelgat. De twee jongens gingen meteen in de aanval. Terwijl ik met een van hen stond te praten, sloeg de andere me vol op mijn slaap met zijn zegelring.’’

,,De zegelring liet hij me daarna zien met de mededeling: die ga je je straks nog wel herinneren. Hij wilde met me vechten op het perron in Delft-Zuid maar zover kwam het niet. Ik stond op, pakte hem vast en trok hem mee naar het bordes. Daar vielen we op de grond. Medepassagiers bemoeiden zich ermee en een van hen trok de jongen van me af. In zijn woede schopte de tiener me nog tweemaal: een keer vol tegen mijn hoofd en de tweede keer keihard op mijn keel.’’