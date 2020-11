Korfbaltraining? Hardloopclub? Bootcamp? Deze groepsles mag wel/niet

Ruttes verbod op groepslessen, gisteren in de persconferentie, zorgt voor nogal wat verwarring en consternatie onder sportende Nederlanders. Want mag een yogales buiten nu wel of niet? En kan je nog met vrienden hardlopen? En hoe zit het met korfbaltraining binnen?

Bij sportkoepel NOCNSF regent het volgens woordvoerder Geert Slot vandaag telefoontjes en ook NL Actief, de brancheorganisatie van fitnessclubs, wordt volgens algemeen directeur Ronald Wouters overstelpt met vragen over dat ene zinnetje dat premier Mark Rutte tijdens de recente persconferentie uitsprak: ‘géén groepslessen’. ,,We proberen er voor onze leden zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen.’’

Een van de vele Nederlanders die er vandaag behoorlijk over in de rats zit: trainer Jan Olthuis, eigenaar van Hardloop Club Amsterdam. Kunnen zijn trainingen -drie keer per week in het Amsterdamse Bos- nu wel of niet doorgaan? ,,Moeten we alles vanwege die nieuwe maximale groepsgrootte van twee mensen twee weken stilleggen of kunnen we er nog een mouw aanpassen?’’

Vervelend

Olthuis heeft zijn business alleen dit voorjaar compleet stilgelegd, tijdens de totale lockdown. Daarna is hij gewoon weer lessen gaan geven, ook toen de maximale groepsgrootte van vier mensen gold. ,,We trainden de afgelopen tijd in verschillende groepjes van vier die zo’n tien meter afstand van elkaar hielden en dat ging prima. Het enige wat een beetje vervelend was: de opmerkingen van anderen in het bos die dáchten dat we de regels overtraden.’’

Quote Nóg meer opmerkin­gen van anderen die denken dat we iets fout doen? Het is niet zo fijn om in zo’n sfeer te sporten

Olthuis, die zo’n 120 vooral oudere leden heeft, zou ook de komende twee weken best door willen. ,,We zouden onze leden nu in groepjes van twee kunnen verdelen met steeds tien meter ertussen, maar ik weet niet of dat nog wel mag. Bovendien vraag ik me af of we nu niet nóg meer opmerkingen krijgen van anderen die denken dat we iets fout doen. Het is niet zo fijn om in zo’n sfeer te sporten.’’

Omkleden

Bij NL Actief, de koepel van fitnessclubs, leven er volgens directeur Wouters vooral vragen over de ‘precieze interpretatie’ van het woord groepsles. ,,Is het ook een groepsles als je vijftien mensen onder begeleiding van een instructeur in één ruimte netjes op afstand van elkaar met hun eigen materiaal laat sporten of geldt het verbod alleen voor lessen waar mensen langs elkaar bewegen?’’ Ook NOCNSF probeert duidelijkheid te krijgen. Geert Slot: ,,We gaan de nieuwe maatregelen zo snel mogelijk in een nieuw protocol voor onze leden te vertalen.’’

Volgens woordvoerder Tom Elbersen van het ministerie van Volksgezondheid is het allemaal wel uit te leggen. Wat volgens hem voorop staat is dat de groepsles in de sportschool de komende twee weken - de periode dat de striktere maatregelen gelden- verboden is: er gelden géén uitzonderingen. ,,In de sportschool mag alleen individueel gesport worden of met groepjes van twee.’’ Daarbij moet dan natuurlijk ook afstand gehouden worden, gelden bepaalde hygiënemaatregelen (ter plekke niet douchen) en zijn er bijvoorbeeld voor kwetsbare leden speciale ‘ouderenuurtjes’.

Volledig scherm Hardloopclub in Pijnacker. © Guus Schoonewille

Sporten in clubverband in hallen, gymzalen en andere sportaccommodaties mag weer wel. Elbersen: ,,Dit is een uitzondering op de generieke regel dat publieke accommodaties dicht gaan.’’ En waarom een ‘groepsles’ daar dan wel mag en in de fitnessclubs niet, heeft te maken met de grootte van ruimten. ,,Een hal is doorgaans ruimer dan een fitnesszaal. Daar is het dan ook makkelijker afstand houden.’’

Bootcamp

Ook lessen buiten mogen alleen in groepjes van twee, waarbij de instructeur dan niet meetelt. ,,Een instructeur mag dus best een hardloopgroepje van twee cursisten trainen. Maar hardlopen of yoga of bootcamp met héél veel groepjes van twee is niet de bedoeling. Dan kan je beter voor elk groepje een ander tijdslot inlassen.’’ Elbersen vindt het belangrijk om nog eens de redenering achter al deze regels uit te leggen: ,,We willen eigenlijk dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft, maar tegelijk is het natuurlijk ook belangrijk dat mensen fit blijven. Ons uitgangspunt is dan wel: in groepen van maximaal twee én met zo min mogelijk reisbewegingen.’’

Voor jongens en meiden tot en met 17 jaar verandert er niks. Zij mogen gewoon in club- of schoolverband gymmen of trainen. Alleen alle officiële competities zijn voor hen, net als voor volwassen sporters, stilgelegd. Dat komt dan vooral omdat de overheid wil dat Nederlanders zo min mogelijk op pad gaan.

