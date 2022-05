Korpschef door stof na docu over racisme bínnen de politie: ‘Keihard werken om dit te veranderen’

KRO-NCRV zendt maandagavond de documentaire De Blauwe Familie uit over discriminatie en uitsluiting binnen de politie. Zes agenten vertellen over hun ervaringen. Zij doen dat niet anoniem, maar vol in beeld, met naam en toenaam. Dat dat hun carrière kan kosten, nemen zij op de koop toe. Eén van de zes is Dwight van van de Vijver, de enige die niet meer bij de politie werkt; hij presenteert nu televisieprogramma’s.

In de docu zijn ook - maar zij wél anoniem - agenten te horen die wel wilden meewerken, maar niet durfden. ,,Ik weet hoe ze zijn, je wordt maximaal aangepakt als klokkenlui­der, dat durf ik niet aan.”

De leiding van de politie kreeg de documentaire vrijdagmiddag alvast te zien, mét de makers van de docu en de betrokken agenten erbij. Dat leidde na afloop tot een emotioneel gesprek. Daarin beloofde de korpsleiding wel alvast dat de deelname aan de docu géén gevolgen zal hebben voor de banen en het werk van de agenten.

Quote Dit verdriet wordt niet weggenomen door een sanctie, het is niet weg als ‘de zaak is afgehan­deld’ Korpschef Henk van Essen

,,De persoonlijke verhalen maken pijnlijk duidelijk hoe groot de impact daarvan is en hoelang het doorwerkt. Elke collega die dit meemaakt, is er één te veel’’, reageert korpschef Henk van Essen. ,,Het verdriet en de boosheid die de betrokken collega’s soms na jaren nog ervaren, zijn groot. Dit wordt niet weggenomen met alleen een sanctie of verbetering aan het systeem. Het is niet weg ‘als de zaak is afgehandeld’”, beseft de korpschef.

,,Ik realiseer me dat het ontzettend moedig is dat deze collega’s hun verhaal hebben durven doen, ondanks dat zij zo teleurgesteld zijn. Teleurgesteld dat de politie hen onvoldoende heeft gesteund”, zegt Van Essen. ,,Dat ze hun verhaal nu vertellen, getuigt van vasthoudendheid, betrokkenheid en een sterke motivatie om de politie te verbeteren. Die motivatie delen we.”

Dat er binnen het korps sprake is van discriminatie en uitsluiting, blijkt ook uit de Medewerkersmonitor 2020-2021. Zes procent van politiemensen heeft het afgelopen jaar discriminatie meegemaakt. Twaalf procent kreeg te maken met pesten of intimidatie. Deze percentages liggen boven het gemiddelde in Nederland.

Van Essen: ,,Belangrijk is dat we zorgen dat dit niet leidt tot verdeeldheid, maar bijdraagt aan verbinding. De impact voor collega’s is enorm. Daar moeten we ons van bewust zijn. En we moeten keihard werken om dit te veranderen.’’

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: