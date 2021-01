Kortere reistijden en meer treinen in NS-dienstregeling 2022

Buitenland­se correspon­den­ten over aanpak: ‘Nederland doet het echt heel slecht’

26 januari Wat is er aan de hand in ons land? Buitenlandse correspondenten kijken met verbazing naar de falende Nederlandse corona-aanpak en de voor Nederland ongekend hevige rellen. ,,Het gepolder levert halfslachtige maatregelen op waar steeds meer onvrede over ontstaat.’’