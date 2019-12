Koud en mistig op eerste dag meteorologische winter

Interview Marco van Basten: Ik bevond me op de bodem van mijn bestaan

30 november Marco van Basten (55) heeft zijn demonen achter zich gelaten. ,,Ik bevond me op de bodem van mijn bestaan.’’ Met aandacht heeft hij weinig op. Sterker: hij voelt zich het best in de luwte. Om die reden kijkt hij - eerlijk is eerlijk - ‘met enige vertwijfeling’ naar de komende week, waarin de biografie BASTA wordt gepresenteerd en hij opnieuw de krantenkolommen zal vullen.