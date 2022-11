Koud weekend voor de boeg: hier wordt het in onze regio het koudst

Trek die dikke jas en handschoenen maar uit de kast, want het wordt koud dit weekend . De temperaturen duiken onder het vriespunt en in het noordoosten van het land is er zelfs een kleine kans op een vlokje sneeuw. Waar en wanneer wordt het in onze regio bibberen geblazen?

In Nijmegen wordt het volgens Weeronline zaterdag overdag 2 graden, al kan het aanvoelen als -2. ’s Nachts wordt het het koudst: met -4 en een gevoelstemperatuur van -6 is het heel fris. ’s Ochtends wordt het -2 en ’s middags is het alweer 3 graden, al is er wel 90 procent kans op regen.

In nabij gelegen dorpen en steden zijn de temperaturen veelal hetzelfde. In Cuijk, Druten en Mill bijvoorbeeld schommelen de temperaturen rond dezelfde waarden.

Gennep krijgt te maken met iets minder koude temperaturen. Daar is het zaterdag overdag nog 3 graden en ’s avonds nog 0, al koelt het ’s nacht af naar -2 en voelt het dan als -4. ’s Ochtends is de vrieskou echter alweer voorbij en is het ’s middags alweer 4 graden.

Koudste plekken

In Arnhem, Duiven en Renkum wordt het ongeveer even koud. Met 1 graad op zaterdagochtend, 2 graden in de middag en een temperatuur van -4 (en gevoelstemperatuur van -6) in de nacht van zaterdag op zondag doe je er verstandig aan een dikke jas aan te trekken.

Door naar de Achterhoek. In Doetinchem wordt het íéts warmer dan in Nijmegen en Arnhem, aldus Weeronline. Al is dat relatief: zaterdagmiddag wordt het 3 graden (met gevoelstemperatuur -1), in de avond -1 en ’s nachts is het -3. Zondagochtend is het met -1 nog fris, ’s middags is er 85 procent kans op regen, iets minder dan in Nijmegen en Arnhem dus.

Aalten en Winterswijk staat juist een wat kouder weekend te wachten. Zaterdagochtend komt de temperatuur al niet boven 0 graden uit en voelt het aan als -5. ’s Middags is het nog 2 graden, maar ’s avonds alweer -2 en ’s nachts wordt het zelfs -5 met een gevoelstemperatuur van -7. Zondagochtend is het er nog -2.

Regen

Hoe staat het ervoor in de Vallei en Rivierenland? In Ede, Wageningen en Tiel is het zaterdagochtend en middag nog 1 à 2 graden. ’s Avonds koelt het af naar -2 en voelt het als -5. In de nacht daalt de temperatuur verder naar -4, ’s ochtends is het nog -2 en ’s middags wordt het alweer 3 graden. Ook in deze steden is zondagmiddag kans op regen. In Wageningen en Ede is die kans 85 procent, in Tiel 95 procent.

Kort samengevat: écht koud is het vooral in de nacht van zaterdag op zondag en zondagochtend, en in onze regio wordt het het meest fris in Aalten en Winterswijk. Wie weet kan er in Winterswijk wel worden geschaatst!

