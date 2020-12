‘Koude klaslokalen zijn gevaarlijk voor leerlingen met sikkelcelziekte’

Open ramen en ijskoude klaslokalen om het coronavirus buiten te houden, zijn gevaarlijk voor kinderen met sikkelcelziekte. Op scholen ontbreekt het vaak aan goede kennis over de aandoening. Artsen van het Erasmus MC in Rotterdam waarschuwen ouders en tieners om vooral waakzaam te zijn voor afkoeling.

In Nederland lijden ongeveer duizend kinderen tot 18 jaar aan sikkelcelziekte. De rode bloedcellen van deze patiënten zijn niet rond, maar sikkel- of maanvormig, met als gevolg dat ze aan elkaar kunnen klitten als ze door de bloedvaten stromen, in plaats van soepel langs elkaar heen te glijden. Als er zo'n ophoping (sikkelcrise) is, krijgt het gebied erachter minder zuurstof en ontstaan hevige pijnen en orgaanschade.

Quote Door onbekend­heid kan het voor ouders moeilijk zijn om goed over te brengen hoe serieus deze ziekte is. Soms wuiven scholen het een beetje weg Maite Houwing, Erasmus MC

Hoewel kinderen met sikkelcelziekte naar gewone scholen gaan, hebben ze wél speciale aandacht nodig. Op scholen ontbreekt echter vaak kennis over de aandoening, merkt onderzoeker Maite Houwing. ,,Door de onbekendheid kan het voor ouders moeilijk zijn om goed over te brengen hoe serieus deze ziekte is. Soms wuiven scholen het een beetje weg", constateert ze. Daarnaast is er bij sommige ouders sprake van een taalbarrière.

Koud

Want er zijn wel degelijk dingen waar leerkrachten rekening mee moeten houden. De kinderen mogen bijvoorbeeld absoluut niet koud worden. Bij kou trekken de bloedvaten samen en is de kans op een sikkelcrise groter.

Dat in veel lokalen in deze coronatijd de ramen wagenwijd openstaan, baart Houwing zorgen. Voor sikkelcelpatiënten kan de koude tocht die daarmee binnenkomt gevaarlijk zijn. ,,Ik snap dat scholen in deze tijd goed willen ventileren, maar als er een leerling met sikkelcelziekte in de klas zit, mag het lokaal niet te veel afkoelen.” Het ziekenhuis gaat de ouders van deze patiënten extra over de koude klaslokalen voorlichten, in de hoop dat die het probleem met de leerkracht bespreken en hun kind extra warm aankleden.

Quote Ik snap dat scholen in deze tijd goed willen ventileren, maar als er een leerling met sikkelcel­ziek­te in de klas zit, mag het lokaal niet te veel afkoelen Maite Houwing, Erasmus MC

Overigens is schoolzwemmen voor sikkelcelpatiënten ook lastig. Ze kunnen niet bibberend aan de kant wachten. De onderzoeker bekijkt of er wetsuits voor deze leerlingen kunnen komen, zodat ze gewoon met de lessen kunnen meedoen.

Veel drinken

Het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis ontwikkelde al een folder speciaal voor scholen. Want naast het voorkomen van kou is ook genoeg drinken heel belangrijk. Door veel te drinken blijft het bloed van patiënten zo vloeibaar mogelijk. ,,Ik hoor wel eens dat kinderen alleen tijdens de pauzes mogen drinken, maar sikkelcelpatiënten moeten continu een flesje water op tafel hebben staan", zegt Houwing.

Als een kind last krijgt van pijn, bijvoorbeeld in de ledematen of buik, kan dat een beginnende sikkelcrise zijn en moet het direct pijnstilling krijgen. ,,Gewone kinderen zet je misschien even rustig in de leeshoek, maar pijn bij deze leerlingen moet je heel serieus nemen. Door pijn trekken de bloedvaten samen en wordt het alleen maar erger", legt de onderzoeker uit.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.