Koude week op komst: vorst tot -7 graden, schaatsbanen klaar voor opening

De komende dagen ligt de maximum temperatuur rond het vriespunt. Iedere nacht zal het gaan vriezen, alleen komende nacht is dat nog wat moeilijk te zeggen. ,,Er is dan vrij veel bewolking wat ervoor zorgt dat het vriespunt wat omhoog gaat”, vertelt Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Maar als het 's nachts opklaart daalt het vriespunt naar -5.”

Maandag- en dinsdagnacht zal er sprake zijn van matige vorst, dat betekent een temperatuur tussen de -5 en -10 graden. Dinsdag en woensdag verwacht Willemsen de koudste ochtenden. ,,In onze data gaat de temperatuur dan niet lager dan -7.” Mocht er toch een lagere temperatuur gemeten worden dan zal dat waarschijnlijk op de zandgronden in het binnenland zijn. ,,Op de Veluwe, het oosten van Brabant, of Groningen.”

,,Een aantal dagen matige vorst is goed genoeg voor het openen van de meeste natuurijsbanen”, zegt Willemsen. De meteoroloog waarschuwt dat dat niet gaat om plassen open water. Daarvoor moet het een stuk langer vriezen om te voorkomen dat je ‘tot je knieën in het water staat’.

Natuurijsbanen staan te popelen

De ijsbaan in Doorn gaat het deze week in ieder geval proberen. Als het hard genoeg vriest, rond de vier graden minimaal, gaat de baan maandagochtend om 08.00 uur open. ,,We gaan het proberen”, aldus ijsmeester Theo Schippers. ,,We houden alle weerapps in de gaten. Soms moet je ook geluk hebben.”

Natuurijsbaan Vlietland in Zuid-Holland ziet het wat somberder in. Zij hoopten vandaag al op een bevroren baan, maar dat valt tegen. ,,Er ligt nu geen grammetje ijs”, zegt ijsbaan-secretaris Aad van Linden. Omdat de baan vlakbij de kust ligt is het afhankelijk van de wind. Als die vanuit de zee komt heb je vaak te maken met warme lucht. ,,Het weer is op dit moment uitermate onbetrouwbaar qua voorspellingen, dus we gaan het hier per dag bekijken.” Aan de baan zal het in ieder geval niet liggen. ,,Die ligt er helemaal klaar voor.”

Drie weken geleden opende de schaatsbaan in Winterswijk al even. Schaatsers konden toen vier uur gebruik maken van de baan, daarna begon het te dooien.

Winterse neerslag

Vooral in de kustprovincies is er komende week kans op wat winterse neerslag, al zal dat waarschijnlijk geen echte witte plaatjes opleveren. ,,Het zal natte sneeuw zijn”, zegt Willemsen. Kans op gladheid is er ook in de tweede helft van de week, maar de metereoloog verwacht geen dichte mist zoals we afgelopen week hebben gezien. Gisteren zorgden sneeuwbuien zeer lokaal voor een witte wereld.