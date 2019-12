Koude winter, sneeuw en schaatsen voorlopig nog ver weg

De meteorologische winter is al bijna een maand onderweg, maar meer dan een winterse speldenprik hebben we niet gezien. Ook de komende tijd lijkt koning winter in geen velden of wegen te bekennen.

,,In een klassieke wintersituatie stroomt, dankzij een krachtig hogedrukgebied boven Scandinavië en Rusland, koude lucht uit Siberië uit over onze omgeving. Mocht in de komende dertig dagen zo’n hogedrukgebied boven Noord-Europa komen te liggen, dan is het nog maar de vraag of het ook écht koud wordt’’, vertelt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

De berekeningen voor de komende tijd zijn vrij unaniem: ronduit zacht in grote delen van Europa en Rusland. ,,Dat is geen goed nieuws voor de winterliefhebbers’’, aldus Janssen. ,,Het gebied waar ‘onze’ voorraad koude lucht ligt, is de komende dertig dagen volgens de berekeningen gemiddeld drie tot zes graden warmer dan normaal.’’

Niet alleen in het gebied waar winterkou vandaan moet komen is het de komende weken ronduit zacht, ook in onze omgeving zijn de verwachte temperaturen hoger dan gebruikelijk. ,,Elke week tot en met 19 januari, deze week meegerekend, verloopt gemiddeld één tot drie graden warmer dan normaal’’, zegt Janssen. ,,Dit wil niet zeggen dat we helemaal geen vorst of winterse neerslag krijgen. De kans daarop is wel kleiner dan normaal op basis van deze berekeningen.’’

Droger

Ook verlopen de komende weken droger dan gebruikelijk. ,,Door invloed van hogedrukgebieden boven Zuid-Europa trekken depressies wat noordelijker. Voor Noord-Europa is het daardoor ook iets natter dan gebruikelijk. Dit is overigens ook één van de oorzaken waarom het tot ver in Rusland mogelijk een stuk zachter wordt dan normaal.’’