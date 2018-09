Koudste septembernacht in 47 jaar

In 1971 werden nachttemperaturen van -2,2 en -2,4 graden gemeten.

De vorst is vroeg dit jaar, aldus Weeronline. Normaal dient de eerste lokale vorst na de zomer zich pas in de tweede helft van oktober aan. Dat de temperatuur dit jaar zo vroeg tot onder nul kon duiken is een toevallige samenloop van omstandigheden. We zitten in de koude lucht en daarnaast zorgt een hogedrukgebied voor zeer rustige omstandigheden waarin het flink kan afkoelen. Op sommige plaatsen zijn zelfs al strooiwagens uitgereden om gladde wegen te voorkomen.