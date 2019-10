KPN verbindt nu direct door naar zelfmoordhulplijn 113

René V. die vanuit auto vier vrouwen stak werd opgepakt door eerder incident met ‘pijpbewe­ging’

11:50 De 24-jarige René V., die ervan wordt verdacht vanuit zijn auto vier vrouwen te hebben gestoken, kon worden opgespoord doordat een slachtoffer van een eerder incident in Schagen het kenteken van zijn auto had genoteerd. Dit bleek vandaag bij het begin van zijn strafzaak. V. zegt zich zeer weinig meer van alles te herinneren, mede doordat hij tijdens de verschillende steekpartijen vaak onder invloed was van drugs.