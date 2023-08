Krakers doen aangifte wegens ‘illegale’ ontruiming van Russisch ‘spionagepand’

De voormalig bewoners zijn leden van een groep krakers die het verlaten pand volgens hun advocaat sinds 18 juli hadden bezet. De krakers zouden er dus al ruim twee weken zitten, toen het zaterdag door de Mobiele Eenheid (ME) van de politie op last van het Openbaar Ministerie werd ontruimd. Tegen de kraak was geen aangifte gedaan. Bij de ontruiming werd één kraker gearresteerd door de politie.

Volgens de krakers is het pand illegaal ontruimd en is ‘de wettelijke bescherming tegen ontruiming van gekraakte panden bewust genegeerd’. Een kopie van de aangifte die advocaat Willem Jebbink bij de politie heeft ingediend is in het bezit van Het Parool.

De krakers stellen dat er sprake was van huisrecht, omdat ze er langere tijd woonden. Met foto’s op een Twitteraccount zouden ze dat aan de politie hebben aangetoond. Vanwege het geclaimde huisrecht moest er volgens de advocaat eerst toestemming worden gevraagd aan de rechter-commissaris voordat het pand kon worden ontruimd.

Geen spoedsituatie

,,De rechter hoort dan de bewoners. Als dan blijkt dat sprake is van leegstand en er geen reden is een einde te maken aan hun huisrecht, zal er voor ontruiming geen toestemming komen. Deze procedure is niet toegepast’’, aldus Jebbink. Volgens de advocaat was er ook geen sprake van een spoedsituatie omdat er geen instorting- of brandgevaar zou zijn.

Volledig scherm Een kraker in het voormalige Russische handelskantoor aan de Veluwelaan. © Jakob van Vliet

Lege handen

De advocaat stelt dat een ‘fundamenteel recht’ is geschonden, ‘het huisrecht, beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’. ,,Mijn cliënten stonden zaterdag met lege handen. Zij konden niet in de gauwigheid een kort geding aanspannen om de ontruiming alsnog tegen te houden. Zij zijn letterlijk overvallen door een overheid die zich niet aan de wet houdt.’’

Een van de krakers vertelde zaterdag tegen Het Parool dat het ging om een ‘stille kraak’, buiten medeweten van anderen om. Dat had te maken met de ‘achtergrond van het pand’, zei de kraker. ,,Normaal moet je 24 of 48 uur een pand bezetten om ervoor te zorgen dat er geen huisvredebreuk is als de politie komt. Maar bij dit pand hebben we twee weken gewacht.’’

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) zegt dat er zaterdag ‘overleg plaatsgevonden heeft tussen de politie en de ‘kraakofficier’ nadat de politie had geconstateerd dat het pand opnieuw gekraakt was’. ,,Omdat het pand zojuist opnieuw gekraakt leek te zijn, was er naar het standpunt van het OM geen sprake van gevestigd huisrecht. Daarom is de politie direct opgetreden.’

Het OM bevestigt dat er ‘geen rechterlijke machtiging’ was om te ontruimen, maar dat was volgens de woordvoerder ook ‘niet noodzakelijk’, omdat er geen huisrecht was opgebouwd. Volgens de woordvoerder was er ‘geen enkele aanwijzing dat de krakers al langer in het pand verbleven’ dan enkel zaterdagmiddag.

Volledig scherm © Joris van Gennip

‘Overigens maakt het niet uit of er sprake is van huisrecht of niet, kraken is sowieso een strafbaar feit waarvoor de politie iemand kan aanhouden,’ aldus het OM. ‘Daar waar echter huisrecht gevestigd lijkt, wordt er met aanhouden gewacht op de formele toets door de rechter. Daar hoefde nu dus naar de mening van het OM niet op gewacht te worden.’

Bij het OM is tot nu toe nog niet bekend of er ook daadwerkelijk aangifte tegen de betrokken officier van justitie gedaan is. De politie kan dat ook niet bevestigen vanwege de privacywet.

Pand gesloten

In juni namen krakers ook al hun intrede in het gebouw. Toen ze dat half juli bekendmaakten, zijn ze wegens een dreigende ontruiming uit eigen beweging vertrokken.

Het pand aan de Veluwelaan is van de handelsvertegenwoordiging van de Russische Federatie in Nederland en al sinds de jaren zeventig eigendom van de Russische staat. Het is zwaar beveiligd met tralies, kogelvrij glas en camera’s. Het pand stond jarenlang bekend als een basis voor Russische spionnen in Nederland.

In februari werd het pand door minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra gesloten. Volgens het ministerie bleef Rusland alsmaar proberen geheim agenten onder een diplomatieke dekmantel in Nederland te krijgen.