KRANTVERSIE Gepeste militair Schaarsbergen krijgt 200.000 euro

Dat blijkt uit een verklaring die hij heeft afgelegd bij de marechaussee. Het bedrag zorgt voor verbijstering bij sommige beschuldigde militairen. Zij besloten juist gisteren hun ex-collega's aan te klagen wegens smaad, laster en het doen van een valse aangifte. In hun ogen klopt er niets van de beschuldigingen. De schadevergoeding is in hun ogen bovendien voorbarig omdat het Openbaar Ministerie nog altijd geen beslissing heeft genomen of de in totaal tien mannen worden vervolgd.

Het slachtoffer zelf spreekt over ‘zwijggeld’ als het bedrag in een van zijn laatste verhoren over alle incidenten ter sprake komt, maar volgens zijn advocaat Bart Damen is daarvan geen sprake. ,,Dat moet een uiting van frustratie zijn geweest.’’

Ook woordvoerder Jurriaan Esser van defensie bestrijdt dat het hier gaat om zwijggeld. De vergoeding - over de hoogte ervan doet defensie geen uitspraken - is volgens hem aan twee militairen uitgekeerd. Dit gebeurde toen uit een intern onderzoek in 2013 naar voren kwam dat zij slachtoffer waren geworden van een aantal militairen die ontoelaatbaar gedrag had vertoond. Dat is een ander onderzoek dan het OM nu doet. Die zaak werd in 2017 opgestart toen in totaal drie slachtoffers alsnog aangifte deden en ze ook nieuwe incidenten meldden zoals een verkrachting.

Volgens Esser heeft defensie een zorgverplichting naar de drie slachtoffers. Twee van hen hadden aangegeven dat ze hier geen gebruik meer van wilden maken, waarna er een bedrag is uitgekeerd. De Tweede Kamer heeft er ook unaniem op aangedrongen om de slachtoffers van de toen nog interne affaire in Schaarsbergen te ondersteunen.

Advocaat Michael Ruperti, die zes van de tien beschuldigde militairen bijstaat, noemt de uitkering zeer opmerkelijk. Ze hebben dit bedrag volgens hem gekregen omdat ze slachtoffer zouden zijn van het zogenoemde ‘vinger in de kont’ incident. De twee zouden bij wijze van ontgroening een vinger in de kont hebben gekregen. ,,Ik vind het vreemd dat je op beelden ziet dat deze jongens lachen, meedoen en hun collega’s uitdagen om dit te doen, maar later ptss claimen en een schadevergoeding krijgen.’’