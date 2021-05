Krijgt van misbruik verdachte ex-officier van justitie na jaren uitstel nu dan toch celstraf?

Vincent L. (48) zou in 2016 betaalde seks hebben gehad met een 16-jarige jongen. De zaak kwam in 2017 aan het rollen nadat de ouders van de jongen opvallende berichten op zijn telefoon hadden gevonden. Zij deden daarna aangifte. Tijdens een eerdere zitting in deze zaak bleek hoe groot de impact was op het gezin: de vader van de jongen was zó overstuur toen hij de berichten op de telefoon zag, ‘dat hij zichzelf wilde doodrijden’.