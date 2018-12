'Kringloopschilderij' brengt 30.000 euro op

IS-strij­der aangehou­den in Bergeijk wegens terrorisme en witwassen

16:49 De politie heeft vandaag in het Brabantse Bergeijk een 41-jarige Syriër aangehouden die wordt verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. De man is een broer van een eerder aangehouden verdachte van 32, die vorig jaar in het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend als een verdachte IS-strijder.