Kringloopwinkel Steenwijk krijgt urn mét as

De urn zat in een doos met spullen, anoniem achtergelaten. ,,In al die jaren dat ik hier werk, heb ik dit nog nooit meegemaakt", zegt bedrijfsleider Ineke de Jong. ,,Blijkbaar heeft degene die de spullen heeft gebracht de urn niet herkend of het moedwillig gedaan. Het is ingewikkeld, laat ik het daar op houden."



Na de vondst van de kunststof urn gevuld met as is contact gezocht met crematorium Reestborgh in Meppel, waar de urn vandaan kwam, om nabestaanden te achterhalen. ,,Er staat Reestborgh Meppel op de urn, een nummer en de naam van een mevrouw.'' Een telefoontje naar dat crematorium leverde in eerste instantie niets op, zegt De Jong.



Een woordvoerster van uitvaartorganisatie Yarden weet dat haar collega's in Meppel er alles aan hebben gedaan om nabestaanden te achterhalen. ,,Maar als mensen verhuisd zijn en een telefoonnummer niet meer werkt, houdt het op."

Facebook

Maandag aan het einde van de middag plaatste de kringloopwinkel (die in december nog een hoofdrol speelde in een tv-documentaire) een bericht op de eigen Facebookpagina. ,,Ons enige doel was nabestaanden vinden", zegt de bedrijfsleider. ,,Zeker omdat het zo delicaat is. We wilden er zo eervol mogelijk mee omgaan. Deze mevrouw is negen jaar geleden overleden. Ze kan overal vandaan komen, zeg het maar."



Het Facebookbericht is ruim 200 keer gedeeld. Met resultaat. ,,We weten waarschijnlijk inmiddels wie de nabestaanden zijn en hebben contact over het ophalen van de urn", zegt De Jong. De winkel heeft het bericht op Facebook op verzoek van het crematorium dinsdag verwijderd. ,,Het is een delicaat onderwerp en mensen reageren ongenuanceerd. Dat vindt Reestborgh vervelend."



Melden de nabestaanden zich niet bij de kringloop in Steenwijk dan neemt Yardenhuis Reestborgh de gevulde urn een tijd in bewaring. ,,Als niemand zich meldt, dan zullen we de as verstrooien", vertelt de Yarden-woordvoerster.

Rariteiten

De met as gevulde urn staat meteen bovenaan de lijst met rariteiten, die de kringloopwinkel aan de Boterweg in Tuk krijgt aangeboden. Op nummer 2 staan NSB-spullen. ,,Daar hebben we een museum voor gevonden", zegt De Jong.



Overigens verbaast De Jong zich over de hoeveelheid wapens die Kringloopwinkel Steenwijk krijgt aangeboden. ,,Met name sabels en machetes (hakmessen). Die zijn soms als souvenir meegenomen. Ook dingen die mensen niet mogen hebben."



De Jong: ,,Je kunt zulke spullen als gevonden voorwerpen naar het gemeentehuis brengen, maar daar loop je ook niet zomaar met een sabel binnen. En wat doe je met dat elpen been? En die urn had je ook bij het restafval kunnen gooien, maar dat doe je niet."