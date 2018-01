Kritiek na opmerking CDA'er over Sylvana: 'Allochtone azijnpisser'

Verstegen tweette zondag dat hij het tv-programma Buitenhof bij hoge uitzondering zou overslaan. Hij had geen zin om naar het 'nationale slachtoffer' Sylvana Simons te kijken, die te gast was in de show. De CDA'er vroeg zich daarna af of er geen andere 'allochtone azijnpissers' te vinden zijn om een podium te gunnen.

Storm van kritiek

De berichten leidden direct tot een storm van kritiek. Iris van Dinther, tijdelijk fractieleider van de PvdA in de Osse gemeenteraad, noemde de tweets CDA-onwaardig. Anderen noemen de uitspraak 'intolerant'. SP-raadslid Martijn Tonies vraagt zich af wat Verstegen bezielde om ze te schrijven.



Verstegen zelf is verbaasd over de kritiek. ,,Ik had niet zoveel heisa verwacht omdat ik een programma niet wil kijken", reageert hij. ,,Zover ik weet is een azijnpisser gewoon een chagrijnig persoon. Iedereen die haar volgt kan beamen dat Sylvana dat soms is. En het woord 'allochtoon' gebruikte ik alleen maar omdat de uitzending ging over nieuwe partijen met een stevige immigrantenstempel."

Commotie