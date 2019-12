Kritiek op Europese Commissie: ‘Green Deal blijft dweilen met de kraan open’

Grote actie tegen criminele organisa­tie: 20 doorzoekin­gen door heel Nederland

15:53 Tijdens een gecoördineerde operatie heeft de politie gelijktijdig op twintig plaatsen in Nederland doorzoekingen gedaan. Bedrijfspanden en woningen werden doorzocht in het kader van een onderzoek naar een internationaal opererende criminele organisatie, die wordt verdacht van witwassen en drugshandel. De drugs zouden via Europese havens Nederland binnenkomen.