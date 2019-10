Kritiek op kabinetsaanpak stikstofcrisis: ‘Boterzacht’

Minister Carola Schouten van Landbouw presenteerde vrijdagmiddag de aanpak voor de stikstofcrisis in Nederland, waardoor duizenden bouwprojecten stil liggen. ,,Het is duidelijk dat er geen makkelijke en snelle oplossingen zijn’’, zegt ze. ,,Het komt aan op maatwerk.’’



Het kabinet neemt het advies van oud-minister Johan Remkes over om de veestapel in te krimpen en de maximumsnelheid te verlagen. Daardoor moet de neerslag van stikstof in natuurgebieden worden verlaagd. Dat gebeurt op een ‘gerichte’ manier: eerst moet worden uitgerekend wat er in de verschillende regio’s precies nodig is.



Dat proces kan nog maanden duren. Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het eens geworden om honderden miljoenen euro’s extra uit te trekken om veehouders uit te kopen. ,,Uitgangspunt is dat boeren die willen blijven boeren dat kunnen doen’’, zegt Schouten.