Kroegbaas Gerbert stapt naar Rijdende Rechter: ‘Zelfs de geur van kroketten leidt tot klachten’

‘Hebben jullie alweer seks gehad?’, is hier geen rare vraag

BREDA - Een café zonder alcohol en waarbij bezoekers zelf de melk meenemen. Waar mannen niet welkom zijn maar waar ‘hebben jullie alweer seks gehad’ een hele normale vraag is. Het Mamacafé is een plek waar jonge moeders hun ervaringen delen, praten over koetjes en kalfjes en vrijuit praten over wat hen bezighoudt.

12 december