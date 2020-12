Kroniek van een portiek in tijden van corona: ongewone dagen in een doodgewone flat

Coronavirus LIVE | ‘Sneltest zit er in 40 procent gevallen naast’, kritiek op kerkbezoek minister Bijleveld

18:16 Wie zich op corona laat testen met een sneltest kan er bij een negatieve uitslag niet blind van uitgaan dat die uitslag ook klopt, zeggen onderzoekers van het LUMC. Zelfs als iemand coronaklachten heeft, zit de test er in 40 procent van de gevallen naast. Tot schrik van de betrokken onderzoekers. Paus Franciscus heeft in zijn kerstboodschap landen opgeroepen om de vaccins eerlijk te delen. ‘We zitten alleemaal in hetzelfde schuitje.’ Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.