Kroongetuige in zaak Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten

Nederland­se bevolking opnieuw gegroeid: 17,4 miljoen

0:32 De Nederlandse bevolking is in 2019 opnieuw gegroeid. Vorig jaar kwamen er naar schatting 132 duizend personen bij waardoor Nederland nu ruim 17,4 miljoen inwoners telt. Dat blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op basis van voorlopige cijfers tot en met 1 december. De bevolking nam vorig jaar meer toe dan de drie jaar daarvoor. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar eerder. De bevolkingsgroei is vooral het gevolg van immigratie.